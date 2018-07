Nairobi (AFP) Fast zwei Jahre nach dem schweren Attentat ist das Westgate-Einkaufszentrum in Nairobi am Wochenende wieder für die Besucher geöffnet worden. Der Gouverneur der kenianischen Hauptstadt, Evans Kidero, und der Besitzer der Supermarktkette Nakumatt, Atul Shah, durchschnitten am Samstag feierlich ein Band am Eingang des Gebäudes, das nun mit Metalldetektoren ausgestattet ist. Bei dem Anschlag im September 2013 waren 67 Menschen getötet worden.

