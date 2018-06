Wellington (AFP) AC/DC-Schlagzeuger Phil Rudd ist nur zehn Tage nach seiner Verurteilung zu acht Monaten Hausarrest erneut in Neuseeland festgenommen worden. Wie sein Anwalt mitteilte, wurde der 61-jährige am Sonntag inhaftiert und soll am Montag in Tauranga erneut vor Gericht erscheinen. Zu den Vorwürfen gegen Rudd äußerte er sich nicht. Die Polizei wollte die Festnahme zunächst nicht bestätigen.

