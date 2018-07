Seoul (AFP) Bei den Lokalwahlen in Nordkorea haben nach Angaben der Staatsmedien 99,97 Prozent ihre Stimme abgegeben. Die Stimmberechtigten bei den Wahlen der Volksvertreter auf Provinz-, Stadt- und Kreisebene hätten am Sonntag mit "außerordentlichem Enthusiasmus" teilgenommen, um die "revolutionäre Macht" auch auf lokaler Ebene zu zementieren, meldete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA. Ferngeblieben seien allein Auslandsreisende, selbst Alte und Kranke hätten ihre Stimmzettel in "mobile Wahlurnen" geworfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.