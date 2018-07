Hannover (dpa) - Das wegen einer Bombenentschärfung befürchtete Verkehrschaos rund um Hannover ist am Sonntag zunächst ausgeblieben. Dort ist die wichtige Ost-West-Achse A2 noch bis zum Abend komplett gesperrt.

Ein Sprecher der Verkehrsmanagementzentrale in Hannover sagte, derzeit gebe es in Richtung Berlin etwa drei Kilometer Stau auf der A2. In Richtung Dortmund stocke der Verkehr lediglich.

Rund 16 000 Menschen mussten wegen der Entschärfung von Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg seit dem Morgen ihre Häuser verlassen. Wann die Evakuierungen abgeschlossen sind, konnte eine Sprecherin der Stadt Langenhagen bei Hannover am Mittag nicht sagen. Wenn alle Menschen in Sicherheit sind, werden neben der Autobahn 2 in Langenhagen Stellen untersucht, wo Blindgänger vermutet werden.

