Kassel (dpa) - Nach dem Zerwürfnis innerhalb der rechtskonservativen Alternative für Deutschland AfD bereitet eine Gruppe um den abgewählten Vorsitzenden Bernd Lucke die Gründung einer neuen Partei vor. Dazu kamen in Kassel Mitglieder des von Lucke gegründeten Vereins "Weckruf 2015" zusammen. Am Nachmittag ist eine Vorstandswahl geplant. Am Abend soll die Entscheidung zur Gründung einer Partei mit dem neuen Vorstand auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden.

