Kassel (AFP) Der einstige AfD-Gründer Bernd Lucke gründet nach dem Rückzug aus seiner bisherigen Organisation mit seinen Anhängern eine neue Partei. Sie heißt "Allianz für Fortschritt und Aufbruch", wie Lucke anlässlich des Gründungstreffens am Sonntag in Kassel sagte. Lucke wurde sogleich selbst zum Vorsitzenden der neuen Partei gewählt. An dem Treffen nahmen gut 70 Anhänger Luckes teil.

