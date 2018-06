Glasgow (SID) - Mit der elften Medaille haben die deutschen Schwimmer bei der Behinderten-WM in Glasgow am Sonntag einen erfolgreichen Schlussstrich gezogen. Die Berlinerin Denise Grahl gewann am Sonntag die Bronzemedaille über 50 m Freistil und schraubte die deutsche Bilanz auf zweimal Gold, viermal Silber und fünfmal Bronze.

Erfolgreichste deutsche Athletin war die sehbehinderte dreimalige Paralympics-Siegerin Daniela Schulte aus Berlin, die in Glasgow einmal Gold und dreimal Silber holte.