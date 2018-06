Köln (SID) - Bei der 102. Tour de France bietet die 15. Etappe über 183 km von Mende nach Valence dem deutschen Klassiker-König John Degenkolb die voraussichtlich letzte realistische Chance auf den angestrebten Etappensieg. Das Teilstück ist anspruchsvoll und womöglich zu schwierig für reine Sprinter. Auf dem Programm stehen vier Bergwertungen, die letzte davon ist eine Prüfung der zweiten Kategorie. Der Knackpunkt könnte jedoch nach dem Gipfel des Col de l´Escrinet die rund 50 km lange Reststrecke bis zum Ziel sein, die Sprint-Assen wie dem Rostocker Andre Greipel oder dem Briten Mark Cavendish noch genug Zeit lassen könnte, um wieder Anschluss zu finden. Denkbar ist aber auch ein Szenario mit einer Ausreißergruppe.

Fed-Cup-Spielerin Mona Barthel aus Bad Segeberg peilt im Endspiel des WTA-Turniers im schwedischen Bastad die Wiederholung ihres Vorjahreserfolges an. Nach zuvor acht Erstrunden-Pleiten in Serie erreichte die 25-Jährige durch einen Zweisatz-Erfolg gegen die Spanierin Lara Arruabarrena erneut das Finale und spielt gegen die an Nummer sieben gesetzte Lokalmatadorin Johanna Larsson um den vierten Titel ihrer Profi-Karriere.