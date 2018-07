Bremen (dpa) - Schon wieder hat offensichtlich ein illegales Autorennen einen unbeteiligten Menschen das Leben gekostet - diesmal in Bremen. Dort musste eine 52-Jährige in der Nacht zwei Autos ausweichen, die ihr mit 90 km/h innerorts auch auf der Gegenfahrbahn entgegenrasten. Sie prallte gegen einen Betonmast und starb. Die beiden Unfallverursacher flüchteten unerkannt. Erst vor einer Woche war in Köln ein 26-Jähriger Radfahrer bei einem Unfall gestorben, den ebenfalls ein illegales Rennen ausgelöst haben soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.