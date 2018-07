Hannover (dpa) - Bei der Entschärfung von Blindgängern in der Nähe von Hannover kommt der Kampfmittelräumdienst nur langsam voran. Am frühen Abend wurde an einem von drei Verdachtspunkten eine fünf Zentner schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich unschädlich gemacht. Am zweiten Punkt bestätigte sich der Verdacht auf einen Blindgänger dagegen nicht. Es muss noch eine dritte Stelle untersucht werden. Solange bleibt auch die nahe gelegene Autobahn 2 komplett gesperrt. Das befürchtete Verkehrschaos wegen der Sperrung der wichtigen Ost-West-Achse blieb bisher aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.