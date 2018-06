Köln (AFP) Wegen vermuteter Fahrwerksprobleme ist am Montag ein Airbus auf dem Weg von Miami (US-Bundesstaat Florida) nach Düsseldorf unplanmäßig auf dem Flughafen Köln/Bonn gelandet. Die Maschine setzte am Morgen um 6.51 Uhr sicher in Köln auf, wie der Flughafen mitteilte.

