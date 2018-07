Köln (AFP) Gegen das Wegwerfen von Backwaren haben Aktivisten vor der Konzernzentrale der Supermarktkette Rewe demonstriert. Rund 30 Teilnehmer hätten am Montagmittag in der Kölner Innenstadt Brötchen und Kuchen an Passanten verteilt, um auf die Problematik aufmerksam zu machen, sagte eine Sprecherin der Initiative "Leere Tonne" in Köln. "Leere Tonne" wirft Rewe vor, die Bäckereien in den Märkten zum Auffüllen der Regale vertraglich zu zwingen, wodurch große Mengen an Backwaren im Müll landeten.

