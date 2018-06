Hannover (AFP) Nach dem Schuldspruch im Lüneburger Auschwitz-Prozess hat die Verteidigung Revision eingelegt. Das sagte der Anwalt des verurteilten ehemaligen SS-Buchhalters Oskar Gröning, Hans Holtermann, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Gröning war in der vergangenen Woche vom Landgericht Lüneburg wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Über die Revision muss der Bundesgerichtshof entscheiden.

