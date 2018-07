Paris (AFP) Die Nazi-Jäger Beate und Serge Klarsfeld sind für ihren jahrzehntelangen Einsatz bei der Aufarbeitung von NS-Verbrechen mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden. Die 76-jährige Klarsfeld und ihr drei Jahre älterer Mann bekamen die Orden am Montag bei einer feierlichen Zeremonie in Paris überreicht, wo beide leben. Die deutsche Botschafterin in Paris, Susanne Wasum-Rainer, würdigte das Engagement des Paares, das "für Deutschland, sein Ansehen in der Welt sowie für die deutsch-französischen Beziehungen äußerst wertvoll" gewesen sei.

