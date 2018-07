Brüssel (AFP) Nach der Einigung im jahrelangen Streit um das iranische Atomprogramm hofft die EU auf Impulse zur Lösung für andere Konflikte in der Nahost-Region. Das Atomabkommen eröffne "den Weg für einen anderen Rahmen in der Region", sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Montag beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Es zeige, "dass Diplomatie funktioniert" und könne dazu beitragen, "Vertrauen zwischen dem Iran und seinen Nachbarn wieder aufzubauen". Die EU werde dies unterstützen und hoffe auf "positive Auwirkungen" auf andere Konflikte in der Region wie in Syrien oder im Jemen.

