Berlin (AFP) In den ersten sechs Monaten dieses Jahres sind vor den deutschen Küsten 422 Offshore-Windenergieanlagen mit einer Leistung von 1765 Megawatt neu ans Netz gegangen. Das teilten die Unternehmensverbände und Vereinigungen der Branche am Montag in Berlin, Frankfurt am Main und Bremerhaven mit. Die Gesamtzahl der Strom einspeisenden Anlagen auf See lag damit zum 30. Juni bei 668 mit einer kombinierten Leistung von 2778 Megawatt. Das reicht den Angaben nach zur Stromversorgung von rund 3,3 Millionen Haushalten.

