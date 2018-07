Berlin (AFP) Die IT-Branche in Deutschland hat von Bund und Ländern eine Bildungsoffensive gefordert. Dazu gehörten neben einer besseren Ausstattung der Schulen ein Pflichtfach Informatik, ein wirksamer Englischunterricht ab der ersten Klasse und die Stärkung des Digitalen in der Berufsbildung und das lebenslange Lernen, erklärte der Branchenverband Bitkom am Montag in Berlin. Die Bundesregierung komme bei der Umsetzung der vor einem Jahr verabschiedeten Digitalen Agenda zwar voran - in zentralen Punkten gebe es aber noch Nachbesserungsbedarf.

