Berlin (AFP) Parteichef Bernd Lucke will seine neu gegründete Gruppierung ALFA scharf gegen seine frühere Partei AfD abgrenzen. Die ALFA führe "eine Art Schwarze Liste" für "problematische Leute" aus der AfD, die nicht als Mitglied aufgenommen werden sollten, sagte Lucke am Montagmorgen im Deutschlandfunk. Zudem plane die ALFA eine "Probezeit" für neue Mitglieder, die der Partei nicht bekannt seien. Damit will Lucke nach eigenen Angaben die Konsequenzen aus seinen Erfahrungen bei der AfD ziehen.

