Berlin (AFP) Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) will sexuelle Handlungen unter Strafe stellen, die gegen den Willen eines Beteiligten geschehen, aber bislang kaum geahndet werden können. Ein entsprechender Gesetzentwurf befindet sich in der Ressortabstimmung, wie eine Sprecherin des Ministers am Montag in Berlin sagte. Das neue Recht soll die sexuelle Selbstbestimmung insbesondere bei Frauen stärken.

