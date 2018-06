Brüssel (AFP) Die EU will die Möglichkeit einer Wiederbelebung des Nahost-Friedensprozesses prüfen. "Die Einsetzung einer internationalen Unterstützungsgruppe" sei "ein mögliches Mittel", um die israelisch-palästinensischen Friedensverhandlungen wieder in Gang zu bringen, beschlossen am Montag die EU-Außenminister in Brüssel. Der Friedensprozess steckt seit dem Scheitern der letzten US-Initiative im Jahr 2014 in einer Sackgasse.

