Berlin (dpa) - Kim Basinger in der Rolle einer Frau, die sich verzweifelt ein Kind wünscht: Viele Jahre haben Maria und Peter versucht, Eltern zu werden. Die Ärzte sagen, dass sie inzwischen zu alt sei. Sie erleidet eine Fehlgeburt.

Peter will mit dem Thema abschließen - aber Maria krallt sich verzweifelt an ihren Wunsch. Die Beziehung steht vor dem Aus. Die deutsche Geschäftsfrau begibt sich auf eine gefährliche Reise an die tschechische Grenze, um ihren Kinderwunsch wahrzumachen. Das Drama entwickelt sich nach und nach zum Horror-Thriller.

Um jeden Preis, Deutschland/Dänemark 2014, 97 Min., FSK o.A., von Anders Morgenthaler, mit Kim Basinger, Jordan Prentice, Sebastian Schipper, Peter Stormare

