Zürich (SID) - UEFA-Boss Michel Platini will zeitnah darüber entscheiden, ob er bei der Präsidentenwahl des tief in der Krise steckenden Fußball-Weltverbands FIFA antreten wird. Laut der Nachrichtenagentur AFP will der Franzose seine Entscheidung innerhalb der kommenden beiden Wochen bekannt geben. Sollte Platini die Nachfolge von Joseph S. Blatter antreten, gilt DFB-Präsident Wolfgang Niersbach als Anwärter auf den Chefposten bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA).