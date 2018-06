Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Zweitligist FSV Frankfurt bangt vor dem Saisonstart der Hessen am Samstag gegen RB Leipzig (15.30 Uhr/Sky) um Keeper André Weis. Der Neuzugang von Bundesliga-Aufsteiger FC Ingolstadt laboriert an einer Schienbeinkopfprellung. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Montag. Die Blessur hatte der 25-Jährige am Sonntag im Testspiel der Hessen gegen den Haimbacher SV in Fulda (3:0) erlitten.

Weis und die bisherige Nummer zwei Sören Pirson (29) hatten sich in der Vorbereitung einen Zweikampf um den Platz im Tor geliefert. Stammkeeper Patric Klandt war in der Sommerpause zu Bundesliga-Absteiger SC Freiburg gewechselt.