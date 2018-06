München (SID) - Fußball-Weltmeister Mario Götze von Bayern München hat seine angeblichen Abschiedsgedanken dementiert. "An den Gerüchten um einen Wechsel von mir ist nichts dran", sagte der 23-Jährige der Bild-Zeitung.

Götze hatte die Spekulationen selbst angeheizt, als er in einem Interview mit goal.com meinte: "Ich glaube, das Ausland ist immer sehr, sehr reizvoll, klar, neue Sprache, neue Kulturen. Ich glaube definitiv, dass ich mich mit so etwas anfreunden könnte. Aber ich bin gerade noch am Anfang meiner Karriere, es wird sich zeigen, was sich ergibt."

Konkret zum angeblichen Interesse von Champions-League-Finalist Juventus Turin äußerte er: "Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Mannschaft, aber das möchte ich eigentlich nicht kommentieren, weil das auch niemanden etwas angeht, momentan." Die Aussagen, die auf der Internetseite von Goal im Video zu sehen sind, seien aus dem Zusammenhang gerissen worden, betonten Götze und der FC Bayern.

Das Interview wurde am Rande der China-Reise des Rekordmeisters im Mannschaftshotel in Peking geführt. Dort betonte Trainer Pep Guardiola am Sonntag, dass er weiter mit dem Offensivspieler plane, der noch bis 2017 an die Bayern gebunden ist. "Mario hat einen Vertrag hier. Er ist mein Spieler, er ist ein überragender Spieler, ein Top-Spieler. In meinem Kopf habe ich: Mario wird die ganze Saison hier bleiben", sagte der Katalane, schränkte aber ein, "dass hier nicht allein der Trainer entscheidet. Es hängt vom Verein ab."