München (SID) - Bayern Münchens Starcoach Pep Guardiola geht offenbar in die Politik. Wie spanische Medien am Montag übereinstimmend berichten, kandidiert der 44-Jährige bei den Regionalwahlen in Katalonien im September für ein separatistisches Parteibündnis. Ein zusätzliches Amt neben seinem Trainerjob beim deutschen Fußball-Rekordmeister strebt Guardiola allerdings eher nicht an. Die Kandidatur soll lediglich symbolische Unterstützung im Kampf um die Unabhängigkeit Kataloniens liefern.

Guardiola hatte sich in der Vergangenheit regelmäßig für eine Abspaltung seiner Heimatregion ausgesprochen.