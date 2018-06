Berlin (SID) - Pal Dardai gibt seinen Job als ungarischer Nationaltrainer auf und kümmert sich künftig ausschließlich um seinen Posten als Chefcoach beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. "Die Tätigkeit von Pal Dardai als verantwortlicher Cheftrainer erfordert alle Konzentration und kompletten Einsatz. Pal Dardai wird sich in Zukunft ausschließlich auf seine Arbeit bei Hertha BSC konzentrieren", sagte Herthas Manager Michael Preetz der Berliner Morgenpost.

Der 38-jährige Dardai hätte die Aufgabe in seiner Heimat dem Vernehmen nach gerne noch bis zum Ende der Qualifikation für die EM im kommenden Jahr in Frankreich fortgesetzt, ließ sich nun aber von einem sofortigen Ende überzeugen. "Ich akzeptiere und respektiere diese Entscheidung von Hertha BSC. Es ist gut, dass jetzt Klarheit herrscht. Ich möchte mit meinem Team in der kommenden Saison eine gute Rolle spielen - dafür brauche ich alle Energie", sagte der frühere Profi.

Dardai hatte das Nationalteam Ungarns seit Herbst 2014 betreut. Am 6. Februar wurde er zunächst Interimscoach bei Hertha, ehe er nach dem Erreichen des Klassenerhalts einen Einjahresvertrag in Berlin unterzeichnete.