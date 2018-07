Bad Ragaz (SID) - Schrecksekunde für Marco Reus: Der Nationalspieler musste am Montagvormittag das Training mit dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund im Schweizer Bad Ragaz wegen Sprunggelenkproblemen vorzeitig abbrechen. "Er hat eine ganz leichte Bänderdehnung, nichts Wildes", sagte Pressesprecher Sascha Fligge am Nachmittag. Am Abend trainierte Reus schon wieder mit.