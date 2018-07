Seattle (SID) - DFB-Kapitän Bastian Schweinsteiger ist nach seinem erfolgreichen Debüt für Manchester United schon jetzt heiß auf seinen ersten Auftritt im legendären Stadion der Red Devils. "Es war ein großartiges Gefühl, dieses Trikot zu tragen. Ich freue mich sehr auf die nächsten Spiele - vor allem in Old Trafford", sagte der 30 Jahre alte Nationalspieler nach dem 1:0 des Premier-League-Klubs gegen Club América in Seattle.

Vor seiner Premiere im "Theatre of Dreams" zum Saisonauftakt am 8. August gegen Tottenham Hotspur stehen für Ex-Bayern-Star Schweinsteiger zunächst noch drei Spiele in den USA auf dem Programm. United trifft dort noch auf die San Jose Earthquakes (22. Juli), Champions-League-Sieger FC Barcelona (25. Juli) und den französischen Meister Paris St. Germain (30. Juli).

Schweinsteiger hatte gegen Club América aus Mexiko seine Premiere für ManUnited gefeiert und dafür von Teamkameraden und englischen Medien viel Lob erhalten. Die Partie sei ein "guter Test" für ihn gewesen, sagte der Mittelfeldspieler: "Ich fühle mich gut, das ist ein gutes Zeichen."