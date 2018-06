Frankfurt/Main (SID) - Denis Epstein und Sören Pirson vom Fußball-Zweitligisten FSV Frankfurt dürfen sich Hoffnungen auf den "XY-Preis für Zivilcourage" machen. Das Duo hatte im Herbst 2013 beherzt eingegriffen, als in der Mainmetropole ein hilfloser Mann angegriffen wurde. "Wir waren auf dem Weg in die Disco Gibson. Am Brunnen vor der Disco lag ein Mann, ein paar junge Männer gingen mit Bierflaschen auf ihn los. Wir haben sofort Polizei und Krankenwagen informiert und gingen dazwischen", berichtete Epstein (29) der Bild-Zeitung.

Offensivspieler Epstein und Keeper Pirson (29) konnten das halbe Dutzend Angreifer vertreiben. "Dadurch haben sie dem Mann wahrscheinlich das Leben gerettet", meinte Ina-Maria Reize Wildemann, Chefredakteurin der Deutschen Kriminalfachredaktion.

Der Preis wird im November von Bundesinnenminister Thomas de Maizière verliehen und ist mit 10.000 Euro dotiert. Epstein und Pirson waren in der vergangenen Woche zu Dreharbeiten für die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" in München, der Fall wurde mit Hilfe der beiden Fußballprofis nachgestellt. Die Sendung wird am 12. August ausgestrahlt.