Athen (AFP) Die griechische Regierung hat nach Angaben aus Ministeriumskreisen die Rückzahlung der fälligen Schulden an den Internationalen Währungsfonds (IWF) und die Europäische Zentralbank (EZB) eingeleitet. "Die Zahlung hat begonnen", hieß es aus Kreisen des Finanzministeriums in Athen. Am Montag waren Zahlungen von 4,2 Milliarden Euro an die EZB und von zwei Milliarden Euro an den IWF fällig.

