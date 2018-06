London (AFP) Die britische Großbank Barclays will einem Medienbericht zufolge mehr als 30.000 Stellen streichen. Die britische Tageszeitung "The Times" berichtete am Montag unter Berufung auf "ranghohe Quellen", die Zahl der Beschäftigten solle in den kommenden zweieinhalb Jahren mindestens von derzeit 132.000 auf 100.000 gesenkt werden. Zahlreiche Stellen sollen demnach im Privatkundengeschäft wegfallen.

