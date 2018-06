London (AFP) Der britische Astrophysiker Stephen Hawking hat den Startschuss für die bislang ehrgeizigste Suche nach außerirdischem Leben gegeben. "Im unendlichen Universum muss es andere Erscheinungsformen von Leben geben. Irgendwo im Kosmos beobachtet uns vielleicht intelligentes Leben", sagte Hawking am Montag beim feierlichen Start des Projekts "Breakthrough Listen" in der Akademie der Wissenschaften der Royal Society in London. Das Projekt soll zehn Jahre dauern, die dafür veranschlagten Kosten in Höhe von 100 Millionen Dollar (92 Millionen Euro) übernimmt der russische Unternehmer Juri Milner.

