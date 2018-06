Washington (AFP) Der bisherige Regierungsberater Maurice Obstfeld wird neuer Chefökonom des Internationalen Währungsfonds (IWF). Wie der IWF am Montag mitteilte, soll Obstfeld unter anderem für die Aufsicht über die Hilfen für das hochverschuldete Griechenland zuständig sein. IWF-Chefin Christine Lagarde würdigte in einer Erklärung die Erfahrungen des bisherigen Professors der Universität von Kalifornien in Berkeley und Wirtschaftsberaters von US-Präsident Barack Obama. Obstfeld zähle zu den "einflussreichsten Makroökonomen der Welt", erklärte Lagarde.

