Tokio (AFP) Der japanische Elektronikkonzern Toshiba hat in den sechs vergangenen Geschäftsjahren seine Bilanzen systematisch um umgerechnet 1,13 Milliarden Euro geschönt. Die "unsachgemäße Buchführung" sei vom Management "systematisch" veranlasst worden, hieß es in einem Untersuchungsbericht, den das Unternehmen am Montag veröffentlichte. Das Unternehmen muss demnach seine Gewinne für die Geschäftsjahre von April 2008 bis März 2014 um 151,8 Milliarden Yen (1,13 Milliarden Euro) nach unten korrigieren.

