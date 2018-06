Los Angeles (dpa) - Auf dem Anwesen von Demi Moore in Beverly Hills ist während einer Poolparty ein junger Mann ertrunken. Die US-Schauspielerin und ihre Familie waren zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause, bestätigte die Polizei am Montag. Der 21-Jährige war offenbar einer ihrer Mitarbeiter.

Die 52-Jährige zeigte sich entsetzt vom Unglück. "Ich bin in einem absoluten Schock", erklärte Moore laut einem Statement. "Der Verlust eines Kindes ist eine undenkbare Tragödie, und mein Herz ist bei der Familie und den Freunden des jungen Mannes."

US-Medienberichten zufolge hatte Moores Assistent am Samstagabend (Ortszeit) mehrere Freunde auf das Grundstück eingeladen. Die Polizei nimmt an, dass der 21-Jährige ausrutschte, in den Pool fiel und ertrank. Entdeckt wurde er leblos im Wasser treibend. Sanitäter versuchten noch, ihn wiederzubeleben - erfolglos. Nach Informationen des Promi-Portals "TMZ.com" konnte der 21-Jährige nicht schwimmen. Eine Mitarbeiterin der Familie und fünf weitere Personen seien auf dem Anwesen gewesen, als die Polizei nach einem Notruf eintraf, berichtete das Magazin "Us Weekly".

Moore sagte in dem Statement weiter, sie sei gerade im Ausland unterwegs gewesen, um ihre Töchter zu einer Geburtstagsfeier zu treffen, als sie die niederschmetternde Nachricht erhalten habe. Ihre Tochter Scout feierte am Montag ihren 24. Geburtstag.

Der genaue Hergang des Todes war zunächst unklar, die Polizei ging aber von einem Unfall aus. Geklärt werden müsse aber noch die Frage, ob Alkohol oder andere Drogen eine Rolle gespielt haben.