Manchester (dpa) - Singer-Songwriter Ed Sheeran (24, "I See Fire") hat einem Freund geholfen, einen Heiratsantrag auf offener Bühne zu machen. Am Sonntag war er fünf Stunden gereist, um als Überraschungsgast bei einem Festival in Manchester aufzutreten.

So konnte er seinen Musikerkollegen Jake Roche dabei unterstützen, um die Hand seiner Freundin Jesy Nelson anzuhalten. Diese ist Sängerin der Band Little Mix. "Vor einem Jahr traf ich sie in der Manchester Arena, daher war es richtig, dass dies mit etwas Hilfe meines Freundes stattfand", schrieb Roche auf Instagram zu einem Foto, dass ihn vor seiner Freundin kniend zeigte. "Der beste Tag meines Lebens." Im Hintergrund ist Sheeran zu sehen, der später auf Twitter schrieb, es sei ihm ein "absolutes Vergnügen" gewesen, den Lieblingssong der beiden zu spielen.