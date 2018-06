Paris (dpa) - Die Formel 1 wird Jules Bianchis Startnummer 17 nicht mehr vergeben. Diese Entscheidung teilte der Automobilweltverband FIA mit. Mit dieser Geste soll des am vergangenen Freitag gestorbenen Bianchi gedacht werden. Der Franzose war am Freitagabend den schweren Kopfverletzungen erlegen, die er neun Monate zuvor bei seinem Rennunfall im japanischen Suzuka erlitten hatte. Bianchi wird morgen in seiner Heimatstadt Nizza beerdigt. Die Formel 1 hatte zur Saison 2014 feste Startnummern eingeführt, die die Fahrer ihre gesamte Karriere lang behalten. Bianchi hatte die Nummer 17 gewählt.

