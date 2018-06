Amerikaner Johnson gewinnt British Open im Stechen - Kaymer Zwölfter

St. Andrews (dpa) - Golfprofi Zach Johnson hat die 144. British Open in St. Andrews gewonnen. Der 39 Jahre alte Amerikaner siegte am Montagabend in St. Andrews im Stechen nach vier Extra-Löchern vor dem Südafrikaner Louis Oosthuizen und Marc Leishman aus Australien. Zuvor hatte das Trio das gleiche Gesamtergebnis von jeweils 273 Schlägen. Für seinen zweiten Major-Sieg kassierte Johnson 1,15 Millionen Pfund (1,65 Millionen Euro) Preisgeld. Der zweimalige Majorsieger Martin Kaymer (279 Schläge) beendete das Turnier als Zwölfter, Bernhard Langer (289) auf dem 78. Rang.

Blatter schließt Kandidatur aus: FIFA wird neuen Präsidenten haben

Zürich (dpa) - Der scheidende FIFA-Präsident Joseph Blatter hat nach den jüngsten Spekulationen und Gerüchten eine erneute Kandidatur als Chef des Fußball-Weltverbandes ausgeschlossen. "Am 26. Februar wird die FIFA einen neuen Präsidenten haben", sagte der 79 Jahre alte Schweizer am Montag in Zürich. Am 26. Februar 2016 soll auf einem außerordentlichen Kongress in Zürich ein neuer FIFA-Präsident gewählt werden. "Ich denke, ich werde zu meiner Arbeit, meinem Hobby zurückkehren, als Journalist. Dieses Mal wird es das Radio sein. Das Radio ist das populärste Medium, man kann 24 Stunden Radio hören. Es ist einfacher zu sprechen als zu schreiben", sagte Blatter.

Juventus: Vidal-Deal mit Bayern so gut wie abgeschlossen

Turin (dpa) - Der Wechsel des Chilenen Arturo Vidal von Juventus Turin zu Bayern München ist nach Angaben des italienischen Clubs so gut wie sicher. "Vidal hat mir bestätigt, dass er eine neue Erfahrung machen will. Der Spieler hatte mit uns einen Vertrag bis 2017, während er mit Bayern ein Abkommen für fünf Jahre bis 2020 haben könnte", sagte der Sportdirektor des italienischen Fußball-Meisters, Beppe Marotta, am Montag. Die Verhandlungen über den Transfer des Mittelfeldspielers seien noch nicht abgeschlossen. Das stünde aber kurz bevor. Gerüchte, dass im Gegenzug Mario Götze zu Juventus wechseln könnte, wies Marotta zurück. Es gebe derzeit keine Verhandlungen mit dem FC Bayern.

Spanier Plaza gewinnt erste Alpenetappe der Tour - Geschke Vierter

Gap (dpa) - Ruben Plaza Molina hat die erste von fünf Alpenetappen bei der 102. Tour de France gewonnen. Der 35 Jahre alte Spanier vom Team Lampre-Merida holte sich am Montag nach 201 Kilometern von Bourg de Péage nach Gap den Sieg vor dem Slowaken Peter Sagan und dem Kolumbianer Jarlinson Pantano. Der Brite Christopher Froome kam mit den Verfolgern rund 18 Minuten später ins Ziel, verteidigte aber das Gelbe Trikot des Spitzenreiters vor dem Kolumbianer Nairo Quintana, der ebenfalls in der Gruppe der Favoriten war. Der Berliner Radprofi Simon Geschke landete nach der gefährlichen Abfahrt in den Zielort Gap auf dem vierten Platz.

Friedsam in Bad Gastein nach hoher Führung verletzt ausgeschieden

Bad Gastein (dpa) - Die deutsche Tennisspielerin Anna-Lena Friedsam ist beim Turnier im österreichischen Bad Gastein unglücklich ausgeschieden. Die 21-Jährige knickte am Montag bei ihrem Erstrundenspiel gegen die Tschechin Klara Koukalova auf dem Sandplatz um und verletzte sich am Knöchel. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Weltranglisten-73. mit 6:1, 4:0 in Führung gelegen. Friedsam musste nach ihrem Missgeschick mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Bei dem mit 250 000 Euro dotierten Tennisturnier sind im Einzel unter anderen noch Carina Witthöft, Julia Görges und Annika Beck am Start.

Finnin Lepistö gewinnt 5. Etappe der Thüringen-Tour

Zeulenroda (dpa) - Die Finnin Lotta Lepistö hat am Montagnachmittag die fünfte Etappe der 28. Thüringen-Radrundfahrt gewonnen. Im Massensprint verwies sie nach 116 Kilometern "Rund um das Zeulenrodaer Meer" Emma Johansson aus Schweden und die Niederländerin Amy Pieters auf die weiteren Podestplätze. Lisa Brennauer aus Kempten kam als Fünfte ins Ziel und fährt auch beim sechsten Tagesabschnitt am Dienstag im Gelben Trikot der Gesamtführenden.