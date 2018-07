Kathmandu (AFP) Bei Streitigkeiten um die geplante neue Verfassung Nepals sind am Montag dutzende Menschen verletzt worden. Es habe im Zentrum und im Süden des Landes in mehreren Bezirken Auseinandersetzungen gegeben, bei denen mehr als 50 Anhänger seiner Partei verletzt worden seien, sagte Laxman Lal Karna von der Partei Madhesi Nepal Sadbhawana. Am Montag begannen die öffentlichen Debatten über das Verfassungsprojekt, mit dem Nepal eine föderale Struktur mit acht Provinzen erhalten soll.

