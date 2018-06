Warschau (AFP) Nach heftigen Stürmen ist in mehr als 330.000 Haushalten in Polen der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Behörden vom Montag, fegten heftige Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu hundert Stundenkilometern am Sonntagnachmittag über das Land hinweg. Durch umfallende Bäume wurden eine Autofahrerin getötet und 17 weitere verletzt. Knapp 800 Gebäude, darunter 400 Wohnhäuser, wurden beschädigt. Die Feuerwehr musste nach eigenen Angaben 6000 Mal zu Einsätzen ausrücken.

