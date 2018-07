New York (dpa) - Eine zerbrochene Stahlstrebe hat nach ersten Erkenntnissen des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX die Explosion einer Rakete vor rund einem Monat verursacht. Es sehe so aus, als sei die Strebe fehlerhaft hergestellt worden, sagte SpaceX-Chef Elon Musk. Die Rakete hatte den mit Nachschub beladenen Raumfrachter "Dragon" zur ISS bringen sollen. Die Strebe habe zur Befestigung eines Heliumbehälters gedient, sagte Musk. Nach dem Zerbrechen der Strebe, sei der Behälter wahrscheinlich herausgeflogen und explodiert. In Zukunft werde SpaceX jede Strebe individuell testen.

