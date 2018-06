London (SID) - Am Dienstag erfährt das deutsche Davis-Cup-Team seinen Gegner in den Play-offs um den Klassenerhalt. Bei der Auslosung in London (Beginn 11.00 Uhr) ist die Mannschaft von Teamchef Michael Kohlmann an Nummer sechs gesetzt. Mögliche Gegner im Kampf um einen Platz in der Weltgruppe 2016 sind Brasilien, Kolumbien, die Dominikanische Republik, Indien, die Niederlande, Polen, Russland und Usbekistan.

Deutschland hatte in der ersten Runde der Weltgruppe 2015 im März in Frankfurt/Main gegen Frankreich mit 2:3 verloren und muss deshalb in die Play-offs. Diese werden vom 18. bis 20. September ausgespielt, die Sieger der acht Paarungen spielen 2016 in der Weltgruppe 1.