Ankara (AFP) Bei einer schweren Explosion in der nahe der nordsyrischen Stadt Kobane gelegenen türkischen Stadt Suruc sind am Montag laut einem TV-Bericht mindestens zehn Menschen getötet worden. Der Fernsehsender NTV berichtete, die Explosion habe sich im Garten eines Kulturzentrums in der Innenstadt von Suruc ereignet. Mindestens zehn Menschen seien getötet worden. Auch andere Medien berichteten von Opfern. Ein türkischer Regierungsvertreter bestätigte den Ort der Explosion, nannte aber keine Opferzahl. Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.