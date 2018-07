Puli Alam (AFP) Bei einem US-Luftangriff in Afghanistan sind nach afghanischen Behördenangaben mindestens 14 afghanische Soldaten getötet worden. Zwei US-Hubschrauber hätten am Montag einen Kontrollpunkt der Armee im Bezirk Baraki Barak in der Provinz Logar angegriffen, sagte Bezirksgouverneur Mohammed Rahim Amin der Nachrichtenagentur AFP. Der Kontrollpunkt sei in Flammen aufgegangen, mindestens 14 Soldaten seien getötet worden. Ein Sprecher der Provinzregierung bestätigte die Angaben.

