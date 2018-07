Los Angeles (AFP) Beim Einsturz einer Autobahnbrücke im US-Bundesstaat Kalifornien sind mindestens zwei Menschen verletzt worden. Ihre Fahrzeuge stürzten nach Behördenangaben ins Wasser, als ein Teil der Brücke am Sonntagabend in heftigem Regen zusammenbrach. Einer der Verletzten konnte sich selbst in Sicherheit bringen, wie eine Sprecherin der Feuerwehr von Riverside County sagte. Der andere musste von Rettungskräften befreit werden, weil Trümmer auf sein Auto gestürzt waren.

