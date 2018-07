Berlin (AFP) Der Kaffeeröster Tchibo verabschiedet sich einem Medienbericht zufolge wieder aus dem Energiegeschäft. Wie die "Welt" am Dienstag in ihrer Online-Ausgabe berichtete, soll der Kundenstamm der Tochterfirma Tchibo Energie an den Ökostromanbieter Lichtblick übergehen. Für die Tchibo-Energiekunden ergäben sich daraus keine Änderungen, erklärten Sprecher beider Firmen laut "Welt". Das Vorhaben ist demnach beim Bundeskartellamt angemeldet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.