New York (AFP) Der in der Schweiz geborene Pionier der Elektromusik, Dieter Moebius, ist am Montag im Alter von 71 Jahren gestorben. Sein Kollege bei der Band Harmonia, Michael Rother, meldete als erster den Tod des deutsch-schweizerischen Musikers. "Wir werden ihn alle sehr vermissen", schrieb Rother, ohne weitere Angaben über Todesursache oder Ort zu machen.

