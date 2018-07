Hamburg (AFP) Gut eineinhalb Jahre nach dem gewaltsamen Tod der dreijährigen Yagmur hat die Staatsanwaltschaft in Hamburg ihre Ermittlungen gegen Mitarbeiter örtlicher Jugendämter eingestellt. Es gebe keinen hinreichenden Tatverdacht für eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen oder andere in Frage kommende Delikte, erklärte die Behörde am Dienstag in der Hansestadt. Das hätten Aktenauswertung und rechtliche Prüfung ergeben.

