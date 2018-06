Berlin (AFP) Vier Monate nach dem Absturz der Germanwings-Maschine in Frankreich haben Hinterbliebene von Opfern schwere Vorwürfe gegen Lufthansa-Chef Carsten Spohr erhoben. In einem am Dienstag veröffentlichten Brief kritisieren Angehörige der ums Leben gekommenen Schüler und Lehrerinnen aus dem westfälischen Haltern unter anderem das Entschädigungsangebot. Sie werfen Spohr zudem vor, dass sich der Konzern nicht entschuldigt und er nicht mit ihnen gesprochen habe.

