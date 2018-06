Berlin (AFP) Sie schauen zu, wie andere Videospiele spielen - und es werden immer mehr. Die Live-Übertragung von Computer- und Videospielen im Netz sei ein "wichtiger Gaming-Trend", teilte der Branchenverband Bitkom am Dienstag in Berlin mit. In einer Umfrage habe jeder sechste Gamer ab 14 angegeben, er habe sich schon Spiele anderer Nutzer auf Portalen wie Twitch, Ustream, Hitbox oder Azubu angesehen. Und das Potenzial "ist noch längst nicht ausgereizt", erklärte Bitkom.

